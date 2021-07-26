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Диплом недорого: СБУ поймала советницу ректора столичного ВУЗа на получение взятки

26 июля 2021 18:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщина за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании ВУЗа без фактического обучения и сдачи экзаменов

Момент получения взятки. Фото: коллаж "Сегодня"

Момент получения взятки. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила советницу ректора столичного ВУЗа на "торговли" дипломами. Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Советник ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании ВУЗа без фактического обучения и сдачи экзаменов.

"Наладили коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в ВУЗе и получении выпускных дипломов вне установленных требованиями учебной программы", – говорится в сообщении.

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Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ на задержании. Фото: СБУ

СБУ на задержании. Фото: СБУ

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Столичный парковщик. Фото: коллаж "Сегодня"

Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что доценту киевского вуза грозит 8 лет тюрьмы за развращение 12-летней девочки.

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Напомним, задержанный при получении взятки заместитель главы Харьковского областного совета должен остаться под стражей до 20 сентября или внести залог в 4,75 млн грн и тогда выйти на свободу.

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