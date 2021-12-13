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Для терактов? Под Киевом накрыли подпольный цех с оружием (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 16:46
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Подпольный цех оборудовал у себя дома ранее судимый мужчина
В Киевской области разоблачили подпольный цех с оружием
В Киевской области разоблачили подпольный цех с оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области разоблачен подпольный цех по изготовлению оружия. СБУ проверяет возможность теракта.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями. Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", – говорится в сообщении.

СБУ нашла тротил и огнестрельное оружие с глушителями
СБУ нашла тротил и огнестрельное оружие с глушителями / Фото: СБУ

Все организовал местный житель, которого ранее судили за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольный цех оборудовал у себя дома. Это недалеко от столицы.

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"Готовую продукцию он планировал реализовать по личным связям в криминальных кругах", – добавляют в СБУ.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу / Фото: СБУ

Что изъяли

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

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  • большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;
  • компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;
  • боевые гранаты с запалами;
  • 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;
  • почти 2 тысячи патронов разного калибра;
  • комплектующие к огнестрельному оружию;
  • станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

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