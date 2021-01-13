До 7 лет тюрьмы: копы открыли уголовное производство за обстрел поезда метро в Киеве

Пока никого из нападавших не удалось задержать, но процесс идет

Полиция расследует нападение неизвестных хулиганов на поезда Киевского метрополитена, которые забросали камнями вагоны подземки. "Обстрел" длился с 19:00 до 19:30 на участке между станциями "Дарница" и "Черниговская", повреждены окна четырех поездов метро.

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Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева, по факту нападения на поезда полиция открыла уголовное производство.

"Пока никого из нападавших не удалось задержать. Нападение было совершено на перегоне между станциями, и там, скорее всего, нет камер видеонаблюдения. В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал, только окна вагонов. Открыто уголовное производство по статье 296 – хулиганство или грубое нарушение общественного порядка. Все собранные материалы переданы в полицию Днепровского района. Там будут проводить расследование", – рассказали копы.

Если злоумышленников поймают – им грозит лишение свободы от трех до семи лет за решеткой.

А тем временем столичная подземка подсчитывает ущерб, который нанесли предприятию вандалы.

"Бросали камни в темное время, со стороны парка. Стекла разбиты только с одной стороны, по ним пошли сплошные трещины. Наши специалисты пытаются оперативно заменить разбитые окна в вагонах, чтобы они могли выйти на линии. Ждем результатов расследования от полиции", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

Это не первый случай, когда вагоны столичного метро страдают от рук вандалов. Так, в августе-2019 вандалы разрисовали краской целый состав.

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А в сентябре-2016 вандалы разбили окно в вагоне метро.

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