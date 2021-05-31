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Договорился с отцом: под Киевом педофил насиловал двух несовершеннолетних сестер

31 мая, 12:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мужчина с разрешения отца в течение двух месяцев издевался над девочками – пока идет судебное разбирательство

В Киевской области 53-летний мужчина в течение двух месяцев насиловал двух несовершеннолетних девочек.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Раскрыто и сообщено о подозрении мужчине, который на протяжении 2018 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девушек, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина договорился с отцом двух несовершеннолетних девочек и вступал с ними в половые отношения.

Отметим, что в сентябре 2019 года правоохранители направили обвинительный акт по поводу отца несовершеннолетних в Белоцерковский городской суд.

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Отец девочек и насильник находятся под стражей, пока идет судебное разбирательство.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 52-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании подростка, ему уже сообщили о подозрении.

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