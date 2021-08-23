Дорога усеяна осколками. На Бориспольской трассе ДТП с пострадавшими (видео)

Пока пострадавших доставали из авто, в сторону столицы образовалась большая пробка

Место ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

На подъезде к Киеву по Бориспольской трассе произошло масштабное ДТП. На новеньком асфальте столкнулись три легковых автомобиля. Осколками от фар и мелкими частями обшивки усеяно две полосы.

Реклама

По словам очевидцев, водитель Audi на высокой скорости влетел в автомобили, которые притормозили на светофоре.

В патрульной полиции говорят, что устанавливают причины и механизм ДТП.

По предварительной информации, четверо человек получили травмы.

На место вызывали столичных спасателей.

"Наши сотрудники прибыли на место, когда уже пострадавших извлекли из авто. Возгорания в результате ДТП не было, как и разлития горючего на проезжей части. Пожарные задействованы не были. Лишь помогли растянуть пострадавшие автомобили", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Реклама

В сторону столицы образовалась большая пробка.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная– водитель скрылся с места аварии.

Смотрите больше новостей в сюжете: