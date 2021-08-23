Дорога усеяна осколками. На Бориспольской трассе ДТП с пострадавшими (видео)

На подъезде к Киеву по Бориспольской трассе произошло масштабное ДТП. На новеньком асфальте столкнулись три легковых автомобиля. Осколками от фар и мелкими частями обшивки усеяно две полосы.
По словам очевидцев, водитель Audi на высокой скорости влетел в автомобили, которые притормозили на светофоре.
В патрульной полиции говорят, что устанавливают причины и механизм ДТП.
По предварительной информации, четверо человек получили травмы.
На место вызывали столичных спасателей.
"Наши сотрудники прибыли на место, когда уже пострадавших извлекли из авто. Возгорания в результате ДТП не было, как и разлития горючего на проезжей части. Пожарные задействованы не были. Лишь помогли растянуть пострадавшие автомобили", – рассказали нам в ГСЧС Киева.
В сторону столицы образовалась большая пробка.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная– водитель скрылся с места аварии.
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