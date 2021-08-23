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Дорога усеяна осколками. На Бориспольской трассе ДТП с пострадавшими (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 августа, 19:08
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Пока пострадавших доставали из авто, в сторону столицы образовалась большая пробка
Место ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
Место ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

На подъезде к Киеву по Бориспольской трассе произошло масштабное ДТП. На новеньком асфальте столкнулись три легковых автомобиля. Осколками от фар и мелкими частями обшивки усеяно две полосы.

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По словам очевидцев, водитель Audi на высокой скорости влетел в автомобили, которые притормозили на светофоре.
В патрульной полиции говорят, что устанавливают причины и механизм ДТП.

По предварительной информации, четверо человек получили травмы.

На место вызывали столичных спасателей.

"Наши сотрудники прибыли на место, когда уже пострадавших извлекли из авто. Возгорания в результате ДТП не было, как и разлития горючего на проезжей части. Пожарные задействованы не были. Лишь помогли растянуть пострадавшие автомобили", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

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В сторону столицы образовалась большая пробка.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
  • нарушение правил маневрирования – 22%
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
  • пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная– водитель скрылся с места аварии.

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