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Драка в метро Киева. На станции кровь, а мужчину без сознания увезли медики (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 января, 14:57
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Заявление пострадавший не писал, но событие зарегистрировано сотрудниками полиции
В столичном метро устроили драку
В столичном метро устроили драку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" произошла драка между пассажирами. В результате один из участников конфликта оказался на лавочке станции. Мужчина потерял сознание. Ему понадобилась помощь медиков.

На видео в социальных сетях видно, как медики оказывают мужчине помощь. На полу станции видно кровь.

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Рядом с пострадавшим собрались пассажиры, один из них придерживает ноги пострадавшему. В полиции Киева нам сообщили, что произошел конфликт между пассажирами, который перерос в драку.

Неизвестные, которые избили мужчину скрылись.

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"Пока заявитель находится в больнице, предварительно он получил легкие телесные повреждения, был в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили нам в полиции Киева.

Заявление пострадавший не писал, но событие зарегистрировано сотрудниками полиции.

Две пьяные женщины и мужчина устроили драку в метро

За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры. Об этом рассказал журналист Александр Рудоманов.

Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, одна из них вышла.

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Ранее мы писали:

Киевметродрака
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