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Драка за шаурму. В Киеве коммунальщиков избили во время сноса киоска (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 17:51
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Им не понравилось, что коммунальщики убирают их магазин на колесах по продаже шаурмы

В Киеве продолжают обустраивать территорию возле Дарницкого вокзала. Во время демонтажа торговых контейнеров произошел конфликт с владельцами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Собственники незаконных сооружений на улице Пасхалина сопротивлялись: порезали колеса спецтехники, напали на демонтажников с применением оружия.

Корреспондент "Сегодня" узнал, что взбунтовались люди восточной наружности. Им не понравилось, что коммунальщики убирают их магазин на колесах по продаже шаурмы. Пострадавшие коммунальщики от госпитализации отказались. Нападающих задержали, проводятся следственные действия.

Когда приехали рабочие демонтировать МАФы – владельцы устроили драку
Когда приехали рабочие демонтировать МАФы – владельцы устроили драку / Фото: КГГА

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Как нам пояснили в КГГА, у торговцев не было разрешительных документов. Им уже присылали предписание убрать торговую точку собственными силами, но они проигнорировали предупреждение, а когда приехали демонтировать – устроили драку и потасовку с рабочими.

Напомним, что ранее часть парка "Привокзальный" была освобождена от почти 20 МАФов, которые размещались без разрешительной документации. Чтобы не появлялась хаотическая торговля в будущем, зеленую зону защитили 500-метровым забором и высадили 120 хвойных и лиственных деревьев.

В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

Предлагают запретить размещение МАФов:

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  • в 20-метровой зоне от детских площадок;
  • в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;
  • в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;
  • в охранных зонах памятников культурного наследия;
  • в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;
  • в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;
  • в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов
  • в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;
  • в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;
  • в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".

Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.

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