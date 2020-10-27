ДТП под Киевом: спасатели доставали из смятых авто восемь человек (фото)

В Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Чтобы вытянуть людей из поврежденных авто, вызывали спасателей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы ГСЧС, инцидент случился около 07:30 27 октября на трассе Киев – Обухов недалеко от автобусной остановки села Пятихатка.

Столкнулись два легковых автомобиля Оpel и Nissan Qashqai. Из искореженных автомобилей спасатели достали восемь человек: с Оpel освободили пять человек и еще трех – из Nissan. Двое из них госпитализированы.

Напомним, недавно в Киевской области в Бориспольском районе произошло серьезное ДТП – лобовое столкновение между автомобилями Daewoo и Lexus.

Кроме того, 26 октября в Киевской области, недалеко от села Козинцы, произошло ДТП , в котором погибла член избирательной комиссии.

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