В Борисполе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку (видео)

В Киеве на пешеходном переходе "Борисполь" сбили ребенка.
Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Так, по информации девочке 11 лет.
На ролике видно, как она идет по зебре. После столкновения – ее откинуло на несколько метров.
"Скорая забрала девочку", – говорится в сообщении.
В Сети сообщают, что она жива, однако, есть травмы средней степени тяжести. Пользователи Telegram пишут, что в этом опасном месте часто происходят ДТП:
"Это самый "популярный" переход Борисполя, на нем регулярно происходят происшествия, много лет уже", – пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что в Днепре таксист уснул за рулем, в результате ДТП пострадали шесть человек.
А в Одессе легковушка сбила полуторагодовалого ребенка – водитель автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия" скрылся с места преступления.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк