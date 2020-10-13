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В Борисполе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку (видео)

13 октября, 15:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ребенка забрала скорая помощь

В Киеве на пешеходном переходе "Борисполь" сбили ребенка.

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Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

Так, по информации девочке 11 лет.

На ролике видно, как она идет по зебре. После столкновения – ее откинуло на несколько метров.

"Скорая забрала девочку", – говорится в сообщении.

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В Сети сообщают, что она жива, однако, есть травмы средней степени тяжести. Пользователи Telegram пишут, что в этом опасном месте часто происходят ДТП:

"Это самый "популярный" переход Борисполя, на нем регулярно происходят происшествия, много лет уже", – пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что в Днепре таксист уснул за рулем, в результате ДТП пострадали шесть человек.

А в Одессе легковушка сбила полуторагодовалого ребенка – водитель автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия" скрылся с места преступления.

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Киев авария ДТП сбили

Источник: Сегодня

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