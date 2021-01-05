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ДТП в Киеве: авто патрульных столкнулось с легковушкой (видео)

5 января, 15:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Информация о причинах ДТП устанавливается

В Киеве в Оболонском районе 5 января произошла авария.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"На известном (постоянными авариями) перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко произошла авария с участием патрульного автомобиля Toyota и гражданского Daewoo", – пишут в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. Информация о причинах ДТП устанавливается.

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Как сообщали новости "Сегодня", в новогоднюю ночь в Киеве случилась странная авария. Автомобиль Jaguar въехал в столб и повис на нем. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Лукьяновке.

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Смотрите видео – на Палладина ДТП:

ДТП на Палладина

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Киев авария ДТП патрульная полиция Оболонский район

Источник: Сегодня

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