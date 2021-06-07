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ДТП в Киевской области: бензовоз столкнулся с маршруткой (фото)

7 июня, 12:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Скорее всего есть пострадавшие, так как на месте ЧП работают медики

ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция области

ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция области

В Киевской области на автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. На данном участке движение временно ограничено.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Facebook.

"На 35 км автодороги, в районе поворота на с. Калиновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN и маршрутного транспортного средства", – пишут в сообщении.

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На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева.

"Полицейские занимаются регулированием движения", – добавляют в патрульной полиции.

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На месте работают медики, спасатели и полицейские.

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Ранее мы сообщали, что в селе Акимовка Оратовской территориальной общины Винницкой области женщина за рулем насмерть сбила бывшего сожителя и скрылась с места преступления. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, что на Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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