ДТП в Киевской области: бензовоз столкнулся с маршруткой (фото)

ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция области
В Киевской области на автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. На данном участке движение временно ограничено.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Facebook.
"На 35 км автодороги, в районе поворота на с. Калиновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN и маршрутного транспортного средства", – пишут в сообщении.
На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева.
"Полицейские занимаются регулированием движения", – добавляют в патрульной полиции.
На месте работают медики, спасатели и полицейские.
Ранее мы сообщали, что в селе Акимовка Оратовской территориальной общины Винницкой области женщина за рулем насмерть сбила бывшего сожителя и скрылась с места преступления. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
Напомним, что на Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.