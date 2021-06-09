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Дважды в грудь и живот: киевские копы задержали несовершеннолетнего парня за ножевое ранение

9 июня 2021 17:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики оказали неотложную помощь пострадавшему и госпитализировали в медучреждение

Нападающего задержала полиция. Фото: Нацполиции/Facebook

Нападающего задержала полиция. Фото: Нацполиции/Facebook

В Киеве задержали несовершеннолетнего за ножевое ранение парня. Нападавшим оказался 17-летний курсант столичного учебного заведения.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

На улице Иорданской между молодыми людьми произошла драка, один из ребят получил ножевое ранение.

Раненому медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу.

"Отдыхали две компании молодых людей и между ними возник конфликт, а затем и драка. В результате один из парней ножом дважды ударил 19-летнего оппонента в грудь и живот, а после совершенного скрылся с места происшествия", – пишут в сообщении.

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В Днепровском районе затопило дороги. Фото: Евгений Игнатенко/Facebook

Им оказался 17-летний курсант столичного учебного заведения. Несовершеннолетнего задержали по месту его жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе задержали членов банды, которые выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений.

Также напомним, в Виннице задержали мужчину, который с пистолетом совершил разбойное нападение на девушку.

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