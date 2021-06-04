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Двенадцать ударов лопатой и ломом: под Киевом мужчина жестоко расправился с соседом (видео)

4 июня, 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Причиной стали постоянные ссоры между соседями, вот и на этот раз выпивший мужчина пришел с сапой выяснять отношения

В селе Аркадьевка Броварского района конфликт между соседями закончился жестоким убийством. 62-летний выпивший мужчина пришел к соседу и избил его сапой, а тот убил его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Причиной трагедии стали постоянные ссоры между супругами. На этот раз вооружившись тяпкой, мужчина пошел выяснять отношения к соседям. Во время ссоры, не сдержав свою ярость, ударил односельчанина сапой. Тогда хозяин дома схватил лопату и лом и в ответ нанес обидчику 8 ударов по голове и 4 удара по спине", – говорится в сообщении.

От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте происшествия. Правоохранители выяснили, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за совершение насилия в семье.

Злоумышленника уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 4 июня, в Киеве задержали мужчину, который жестоко избил местного жителя – пострадавший скончался в больнице.

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