Едва выжила. В Киеве живодеры сбросили собаку с моста в Днепр (видео)

В Киеве с Северного моста сбросили собаку в Днепр. Ее срочно госпитализировали.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Пока неизвестно, кто поиздевался над животным.
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"С Северного моста в Днепр сбросили собаку. Очень замерзла. Сильнейший стресс. Ребята рыбаки эвакуируют на берег", – говорится в сообщении.
Пса срочно госпитализировали в клинику. Ему даже дали имя – Днепр. Также волонтеры уже ищут нового ответственного хозяина.
Реакция соцсетей
В комментариях уже ищут виновных – по мнению киевлян это могли быть либо "нарики", либо "быдло", либо "биомусор".
Также неравнодушные благодарят рыбаков, которые вовремя оказались на месте и спасли пса. И советуют обратиться в полицию.
"Видеть бы, кто это сделал, шкуру заживо содрать. А тем кто спас эту собачку, дай вам Бог здоровья".
Кроме того, пользователи соцсетей утверждают, что собака породистая – шарпей.
В Одессе избили водительницу, которая сбила собаку
В Килии Одесской области женщина на авто сбила беременную собаку, но вместо того, чтобы остановиться и попытаться спасти животное, она проехала мимо и хотела скрыться.
Ее остановили местные жители и стали требовать, чтобы водительница увезла сбитую собаку в ветлечебницу. Женщина отреагировала агрессивно. Конфликт через несколько минут перерос в таскание за волосы и драку.
Местные жители вызвали на место полицию, которая составила протокол на водительницу.
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