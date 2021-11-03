Едва выжила. В Киеве живодеры сбросили собаку с моста в Днепр (видео)

Собаке повезло – ее спасли рыбаки, которые проплывали мимо моста на лодке

В Киеве с моста скинули собаку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с Северного моста сбросили собаку в Днепр. Ее срочно госпитализировали.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Пока неизвестно, кто поиздевался над животным.

"С Северного моста в Днепр сбросили собаку. Очень замерзла. Сильнейший стресс. Ребята рыбаки эвакуируют на берег", – говорится в сообщении.

Пса срочно госпитализировали в клинику. Ему даже дали имя – Днепр. Также волонтеры уже ищут нового ответственного хозяина.

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Реакция соцсетей

В комментариях уже ищут виновных – по мнению киевлян это могли быть либо "нарики", либо "быдло", либо "биомусор".

Также неравнодушные благодарят рыбаков, которые вовремя оказались на месте и спасли пса. И советуют обратиться в полицию.

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"Видеть бы, кто это сделал, шкуру заживо содрать. А тем кто спас эту собачку, дай вам Бог здоровья".

Кроме того, пользователи соцсетей утверждают, что собака породистая – шарпей.

В Одессе избили водительницу, которая сбила собаку

В Килии Одесской области женщина на авто сбила беременную собаку, но вместо того, чтобы остановиться и попытаться спасти животное, она проехала мимо и хотела скрыться.

Ее остановили местные жители и стали требовать, чтобы водительница увезла сбитую собаку в ветлечебницу. Женщина отреагировала агрессивно. Конфликт через несколько минут перерос в таскание за волосы и драку.

Местные жители вызвали на место полицию, которая составила протокол на водительницу.

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