Экс-начальника криминальной полиции Киева обокрали в элитном отеле – эксклюзивные подробности

Экс-начальника криминальной полиции Киева Германа Приступу обокрал гражданин Беларуси в фитнес-клубе столичной гостиницы. Кража произошла еще 28 января.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что известно?
Из раздевалки шкафа Приступы в фитнес-клубе отеля были украдены 27 тысяч гривен. Подозреваемого – гражданина Беларуси – задержали.
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Что говорят в полиции?
Как стало известно, экс-полицейского, который боролся с ворами, обворовал серийный похититель ценностей.
"Как ранее сообщалось, деньги у Германа Приступы выкрали из шкафчика раздевалки в фитнес- клубе. Вором оказался 32-летний гражданин Беларуси. Кстати, он был в розыске за кражу в Соломенском районе Киева", – сообщили нам в МВД.
Как выяснилось, суд уже арестовал рецидивиста и отправил его за решетку на время расследования.
Под Киевом поймали мужчину, воровавшего дорогие часы в фитнес-клубах
В Броварах полиция задержала серийного вора элитных часов. В частности, 27-летний полтавчанин заранее покупал абоненты в фитнес-клубы и бассейны, где обчищал шкафчики обеспеченных клиентов – воровал деньги и дорогие часы.
"В мае 2019 года молодой человек из раздевалки броварского фитнес-клуба похитил часы стоимостью почти 300 000 гривен и большую сумму денег. Работники полиции задержали вора и объявили ему подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Однако молодой человек скрывался от правоохранителей и судом был объявлен в розыск", – говорится в сообщении полиции.
В итоге его задержали. Суд избрал ему меру пресечения – залог в размере 96 тысяч гривен. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
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