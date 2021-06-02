В Киеве подростки устроили "покатушки" на крыше поезда (видео)

Подростки в Киеве катались на крыше вагона. Фото: скрин
В Киеве подростки проехались на крыше вагона поезда. Они снимали происходящее на видео. Скорее всего, развлекаясь таким странным образом.
Ролик опубликовал Киев Оперативный в Facebook.
"Интересно слышали когда-нибудь эти блогеры сколько подобных поездок заканчивалось смертью?", – пишут в Сети.
В полиции Киева рассказали "Сегодня", что личности людей, которые ехали на крыше поезда и проводили съемку, на данный момент не установлены.
Там добавляют, что нарушителей засняли на видео на левом берегу Киева, но пока это вся информация.
Напомним, в Киеве недавно парни уже прокатились на крыше поезда метро.
Ранее мы писали, что в Киеве жестоко издевались над бездомными и снимали это на видео.