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В Киеве подростки устроили "покатушки" на крыше поезда (видео)

2 июня, 18:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Грузовой поезд двигался на левом берегу столицы – очевидцы успели снять ребят на видео

Подростки в Киеве катались на крыше вагона. Фото: скрин

Подростки в Киеве катались на крыше вагона. Фото: скрин

В Киеве подростки проехались на крыше вагона поезда. Они снимали происходящее на видео. Скорее всего, развлекаясь таким странным образом.

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Ролик опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

"Интересно слышали когда-нибудь эти блогеры сколько подобных поездок заканчивалось смертью?", – пишут в Сети.

В полиции Киева рассказали "Сегодня", что личности людей, которые ехали на крыше поезда и проводили съемку, на данный момент не установлены.

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Там добавляют, что нарушителей засняли на видео на левом берегу Киева, но пока это вся информация.

Напомним, в Киеве недавно парни уже прокатились на крыше поезда метро.

Ранее мы писали, что в Киеве жестоко издевались над бездомными и снимали это на видео.

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