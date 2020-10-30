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Эротический массаж и другие "услуги": в Киеве разоблачили бордель (фото)

30 октября, 15:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Организатору грозит до семи лет лишения свободы

В Киеве на Печерске задержали организатора борделя, который прикрывался услугами массажного салона.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Так, преступная группа организовывала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение под видом салона эротического массажа.

"Массажный салон, в котором предоставляли сексуальные услуги, функционировал в квартире на улице Шота Руставели. Установлено, что этот незаконный бизнес организовала 28-летняя уроженка Хмельницкой области. Женщина разместила информацию в сети Интернет о деятельности салона эротического массажа, указав номер телефона, чтобы в дальнейшем договориться с потенциальными клиентами о виде услуг, деталях и стоимости", – говорится в сообщении.

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Отметим, что организатор самостоятельно принимала записи клиентов и была администратором заведения. В салоне ежедневно, согласно графику, работало около пяти девушек. Их услуги интимного характера стоили от 700 гривен в час, с расчетом 300 – организатору, а 400 – проституткам.

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За организацию незаконного бизнеса по предоставлению эротических услуг женщине грозит до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Днепре задержали пару сутенеров, которые организовали семь притонов. Украинцу и ранее судимой россиянке грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

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Также напомним, в Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров.

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Киев массаж бордель Полиция Киева

Источник: Сегодня

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