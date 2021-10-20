Еще несколько повреждены. В Киеве возле жилых домов сгорели пять автомобилей

Следствие будет выяснять был ли это поджог, или причиной стало замыкание в одном из автомобилей

На Теремках во дворе ЖК сгорели пять автомобилей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Голосеевском районе Киева 20 октября около 05:00 произошел пожар на парковке возле жилых домов.

Об этом пишет "Информатор".

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Пожар произошел по адресу улица Ломоносова 60/5.

Во дворе жилого дома сгорели пять автомобилей. Еще несколько рядом стоящий повреждены пламенем. Когда на место приехали спасатели, они не могли долго заехать во двор из-за сильной запаркованности территории.

Пожар на Теремках. Фото: "Информатор"

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В Киеве сгорели пять автомобилей. Фото: "Информатор"

Пожар на Теремках. Фото: "Информатор"

Похожая ситуация

В Киевской области, где ранее сожгли автомобиль известного блогера, на парковке ЖК Paradise Avenue в селе Крюковщина произошел серьезный пожар. Неизвестные подожгли машины, причем во второй раз за последние шесть месяцев.

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Инцидент произошел в 2:00 24 сентября на парковке нового жилого комплекса. На видео из камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина разливает на машины горючее, после чего они вспыхивают.

На месте происшествия работали спасатели, они потушили огонь. Впрочем, спасти некоторые машины не удалось.

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