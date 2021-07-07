"Есть шанс". Стало известно состояние жертвы "Голосеевского стрелка" (фото)

Полицейский Сергей сегодня днем получил выстрел картечью из охотничьего ружья через двери

Пострадавшему копу оказывают помощь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилось фото с места стрельбы в Голосеевском районе - как патрульному полиции Сергею, осуществляют первую медицинскую помощь. Оказалось, что он служит в полиции всего два года.

Снимок опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня он выполнял свои служебные обязанности и получил огнестрельное ранение от так называемого "Голосеевского стрелка". Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через двери. Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кисти руки Сергея вместе", – пишет Геращенко.

Участник перестрелки ожидает приезда медиков. Фото: Антон Геращенко/Facebook

По словам медиков, если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы полицейского снова будут работать.

"Получает зарплату около 14 000 гривен. Это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других", – добавил Геращенко.

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Между тем, это уже не первый случай, когда этот полицейский принимал участие в задержании опасных преступников.

"Раненый полицейский неоднократно принимал участие в задержаниях опасных преступников, хорошо зарекомендовал себя на службе", – рассказал "Сегодня" первый замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

На снимке пострадавший Сергей Василенко в гражданском. Фото: Алексей Билошицкий/Facebook

Он добавил, что 27-летний полицейский Сергей Василенко бывший военнослужащий с крепким здоровьем и увлекается мотоспортом.

На снимке пострадавший Сергей Василенко при исполнении. Фото: Алексей Билошицкий/Facebook

Напомним, в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

Как оказалось, конфликт в ЖК "Парк Авеню" начался изначально между старым и новым владельцем квартиры.