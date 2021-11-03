Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

"Это сюр!" Врач-инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 ноября, 13:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Город остановился в огромной пробке из-за того, что митингующие перекрыли центр
В Киеве из-за марша антивакцинаторов врачи не могут доехать в больницы.
В Киеве из-за марша антивакцинаторов врачи не могут доехать в больницы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач-инфекционист Станислава Гапонова пожаловалась, что не может доехать на работу в больницу из-за марша антивакцинаторов в Киеве. Из-за акции в столице огромные пробки.

Об этом врач написала в Facebook.

Реклама

Гапонова 1,5 часа простояла в пробке из-за перекрытого митингующими центра города.

"Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась – таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы", – написала врач.

Она добавила, что ее отцу 80 лет и он ждет вакцинацию третьей дозой. В то время, когда тридцатилетние люди "живут с представлениями из каменного века".

Реклама

Марш и его требования

В Киеве сегодня проходит акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму".

Среди требований:

  • Отмена карантина и принудительной вакцинации.
  • Создание народной комиссии для мониторинга.
  • Призывы начать расследование и узнать, чем вакцинируют людей.

Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Перекрыты такие места:

Реклама
  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой
  • ул. Парковая, 35

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять