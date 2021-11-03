"Это сюр!" Врач-инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов в Киеве

Город остановился в огромной пробке из-за того, что митингующие перекрыли центр

В Киеве из-за марша антивакцинаторов врачи не могут доехать в больницы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач-инфекционист Станислава Гапонова пожаловалась, что не может доехать на работу в больницу из-за марша антивакцинаторов в Киеве. Из-за акции в столице огромные пробки.

Об этом врач написала в Facebook.

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Гапонова 1,5 часа простояла в пробке из-за перекрытого митингующими центра города.

"Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась – таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы", – написала врач.

Она добавила, что ее отцу 80 лет и он ждет вакцинацию третьей дозой. В то время, когда тридцатилетние люди "живут с представлениями из каменного века".

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Марш и его требования

В Киеве сегодня проходит акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму".

Среди требований:

Отмена карантина и принудительной вакцинации.

Создание народной комиссии для мониторинга.

Призывы начать расследование и узнать, чем вакцинируют людей.

Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Перекрыты такие места:

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ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой

ул. Парковая, 35

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