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Этого догнали: в Киеве водитель мопеда снова пытался скрыться от копов (видео)

22 марта, 20:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель нарушил ПДД

В Киеве очередной водитель мопеда нарушил ПДД и убегал от патрульных.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Недавно на улице Генерала Алмазова патрульные заметили мопед Yamaha, водитель которого нарушил требования знака и проехал прямо с полосы предназначенной для поворота налево.

После требования полиции, сначала нарушитель остановился, но внезапно бросился наутек.

"Водитель ездил по тротуарам, подвергал опасности других участников движения. В конце водитель повернул на тупиковую улицу, где его и задержали патрульные", – говорится в сообщении.

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Мужчина оказался трезвым, но не имел соответствующей водительской категории. За это нарушение патрульные вынесли на него постановление и составили протокол.

Ранее мы писали, Сеть взорвало видео погони полицейских за скутеристом, который работает доставщиком еды на Березняках. Водителю скутера удалось удрать от полиции.В патрульной полиции Киева говорят, что уже начали проводить рейды, касающиеся движения скутеристов.

Напомним, что в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, патрульные устроили погоню со стрельбой.

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Киев полиция мопед погоня Полиция Киева

Источник: Сегодня

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