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Ездил "под кайфом": в Киеве задержали водителя маршрутки под действием наркотиков

22 октября, 14:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пассажиры сообщили в полицию

В Киеве в четверг, 22 ноября, патрульные остановили водителя маршрутки, который был под действием наркотиков.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Как оказалось, патрульные оформили нетрезвого перевозчика благодаря сообщению неравнодушного гражданина.

"Обратился пассажир маршрутного транспортного средства, мужчина был уверен, что водитель автобуса "Атаман" находится под действием наркотиков", – говорится в сообщении.

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Так, через камеры видеонаблюдения установили местонахождение автобуса и остановили его на Лыбидской площади. В салоне находились пассажиры.

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Инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога.

Отметим, результат анализов медиков оказался положительным – водитель находится под воздействием наркотических веществ.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП.

Напомним, в Киеве пьяный водитель на BMW протаранил отбойник, а потом и полицейских – это произошло на Северном мосту.

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Киев наркотики полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

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