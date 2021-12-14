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ФОПы вышли на протест в центре Киева: начались стычки (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 14:47
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Это уже вторая акция протеста в этом месяце

В Киеве под Верховной Радой проходят акции протеста предпринимателей и противников вакцинации. Как сообщают в соцсетях, уже начались первые стычки с участием ФОПов.

Видео с центра столицы опубликовали Klimenko Time в Telegram.

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Люди полностью перекрыли улицу Грушевского, жгут фаера. Их пытается оттеснить полиция. Митинг ФОПов под стенами рады начался сегодня с самого утра.

Предприниматели требует принятия законопроекта №6376, которым предлагается отсрочить до 1 января 2023 года расширенное применение кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

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В частности, противники вакцинации выступают против законопроекта 4142, который введет новые правила вакцинации населения.

Митингуют давно

1 декабря весь центр Киева был перекрыт с раннего утра. Это было связано с протестами ФОПов, которые во время митинга зажгли фаеры под знаменитую песню украинской группы "Океан Эльзы".

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Начали ФОПы выходить на такие акции регулярно.

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