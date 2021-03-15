Геращенко назвал "пьяной мразью" виновника смертельного ДТП на Воскресенке (видео)

После усиления ответственности за нарушение ПДД виновнику аварии грозило бы 12 лет тюрьмы

28-летний виновник ДТП на Воскресенке, в результате которого погибли два человека, задержан полицией Киева и находится за решеткой.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко пишет на своей странице в Facebook.

Он опубликовал видео столкновения автомобилей и назвал арестованного "пьяной мразью", которая убила ни в чем не повинных мужчину и женщину.

По его словам, полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания "мрази" без права выхода под залог, так как он представляет опасность для других людей.

"К сожалению, максимальная ответственность за это преступление до публикации закона 2695 будет только до 10 лет лишения свободы. И мерзавец будет иметь право на амнистию и досрочное освобождение после отбытия половины срока", – пишет Геращенко.

Он отметил, что после публикации 16 марта Закона 2695 об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения, виновники смерти двух и более людей уже будут получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование. А досрочное освобождение возможно будет только после отбытия не менее двух третей срока.

Напомним, резонансное ДТП произошло в ночь на 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова на Воскресенке в Днепровском районе столицы. Там пьяный водитель внедорожника Lаnd Cruiser протаранил легковушку Skoda Favorit, которая стояла на светофоре. От удара "Шкоду" буквально смяло, поэтому спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы вынуть тела погибших.

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