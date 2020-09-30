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Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)

30 сентября, 20:45

Игорь Серов Игорь Серов

Женщине было 40 лет, вероятно, она была супругой военного атташе

Полиция не исключает, что причиной избиения сотрудницы посольства США было ограбление, но рассматриваются и другие версии. Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер управления полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева.

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По словам Зубревой, в личных вещах потерпевшей было найдено удостоверение на имя сотрудницы посольства США, о наличии каких-либо ценных вещей у женщины на месте преступления копы не сообщают.

Спикер Нацполиции Артем Шевченко опубликовал фото с места, где нашли женщину.

"Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге", – написал Шевченко.

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Из собственных источников "Сегодня" стало известно, что погибшей сотруднице посольства было 40 лет.

"Это женщина 1980 года рождения. Была предварительная информация, что это якобы жена военного атташе, но сейчас это проверяется. Не исключено, что она является женой другого сотрудника посольства", – рассказали нам источники в правоохранительных органах.

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Напомним, тело женщины с травмированной головой нашли возле железнодорожной колеи. Полиция разыскивает возможного подозреваемого – высокого мужчину 30-40 лет.

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