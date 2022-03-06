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Город в осаде: Буча срочно попросила о помощи

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 марта, 10:35
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Оккупанты продолжают обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины
Под Киевом сложная ситуация
Под Киевом сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ продолжают обстреливать все кварталы Бучи (Киевская область). Население города несколько суток без света, тепла, связи, интернета.

Об этом сообщает горсовет Бучи в Facebook.

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"Ежедневно почти тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общества о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", – говорится в сообщении.

Жители города уже несколько суток не могут найти родных. Значительное количество жителей находится в подвалах.

"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: население в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить! Помогите спасти жителей", – добавляет местная власть.

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11-й день войны в Украине

Украинские защитники уже одиннадцатый день противостоят российским оккупантам. Военные РФ начали перегруппировку, чтобы продолжить наступление на основные города, но терпят большие потери благодаря ВСУ. Тем временем компании продолжают закрывать бизнесы в стране-агрессоре – к списку добавились уже Visa и Mastercard.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ взяли в плен настолько много российских оккупантов, что в Украине появятся целые лагеря для их содержания.

Российские оккупанты обстреляли Харьков – в небе местные жители заметили вражеский самолет.

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Оккупанты направили основные усилия на окружение Киева, Харькова, Николаева, выход на админграницы Луганской и Донецкой областей и создание сухопутного коридора из Донбасса в Крым.

В результате вражеского обстрела Мариуполя ранены тысячи человек.

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