Готовились к свадьбе. Подробности жуткой аварии с участием полицейского под Киевом (видео)

Страшная авария в Киевской области разрушила судьбы молодой пары. В их машину влетел полицейский на авто. Очевидцы говорят, что он был пьян. Кроме невесты, в жутком ДТП погиб и друг пары. От проверки на алкоголь – коп отказался. Как его накажут, узнала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.
Подавленные горем родные ждут 22-летнюю Анжелику. Ее привезли домой в гробу. Девушка скончалась в карете "скорой" после страшной аварии.
За рулем "Фольцвагена" был полицейский. Двигался в сторону Новых Петровцев. По предварительной версии – "Таврия" именно стояла на светофоре. Коп просто влетел в нее. От удара "Таврию" смяло и разорвало.
Далее по теме
Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Пассажир, 22-летний Ростислав, погиб на месте. Анжелику в больницу довезти не успели. Ее жених – Дмитрий, был за рулем. Ему удалось выжить.
"Пациент поступил с переломом правой плечевой кости со смещением. Пока временно ему наложен гипс. Ближайшие дни мы планируем провести ему операцию, в принципе его жизни ничего не угрожает. У него есть сопутствующее сотрясение мозга. Он проконсультирован невропатологом. Получает соответствующее лечение", – говорит заведующий хирургическим отделением центральной районной Вышгородской больницы Андрей Евграфов
Дмитрий и Анжелика были помолвлены
Должны были пожениться вскоре.
"Она его провожала в армию, дождалась из армии, он сделал ей помолвку, как они обручились, предложение. А в тот день как раз возвращались с отдыха. На машине их встречал товарищ. Ехали все домой", – рассказывает крестная погибшей Тамара Лемишко.
Виновник ДТП – 32-летний капитан. По предварительной информации – руководитель сектора Вышгородской ювенальной полиции. Его фотография распространяется по соцсетям. Однако это ли именно он на фото – правоохранители пока не подтвердили. По словам свидетелей – был пьян, как чип. Однако от проверки на месте – отказался.
Полицейский подозревается в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель нескольких человек. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.
Экспертизу – на содержание алкоголя в крови – уже сделали. Однако до сих пор ждут ее результаты.
"В настоящее время главное управление проводит служебное расследование. По этому инциденту и начальником главного управления Андреем Небитовым был подписан приказ об увольнении этого работника из рядов полиции Украины", – говорит представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
Если вину копа докажут – ему грозит около 12 лет тюрьмы.
Читайте также:
- Вышла со двора и попала под колеса: в Одесской области грузовик насмерть сбил женщину.
- Масштабное ДТП в Киеве: два автомобиля, троллейбус и мопед столкнулись на трассе с оживленным движением.