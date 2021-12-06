Готовились к свадьбе. Подробности жуткой аварии с участием полицейского под Киевом (видео)

Коп подозревается в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения

Страшная авария в Киевской области разрушила судьбы молодой пары. В их машину влетел полицейский на авто. Очевидцы говорят, что он был пьян. Кроме невесты, в жутком ДТП погиб и друг пары. От проверки на алкоголь – коп отказался. Как его накажут, узнала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Подавленные горем родные ждут 22-летнюю Анжелику. Ее привезли домой в гробу. Девушка скончалась в карете "скорой" после страшной аварии.

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За рулем "Фольцвагена" был полицейский. Двигался в сторону Новых Петровцев. По предварительной версии – "Таврия" именно стояла на светофоре. Коп просто влетел в нее. От удара "Таврию" смяло и разорвало.

Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Пассажир, 22-летний Ростислав, погиб на месте. Анжелику в больницу довезти не успели. Ее жених – Дмитрий, был за рулем. Ему удалось выжить.

"Пациент поступил с переломом правой плечевой кости со смещением. Пока временно ему наложен гипс. Ближайшие дни мы планируем провести ему операцию, в принципе его жизни ничего не угрожает. У него есть сопутствующее сотрясение мозга. Он проконсультирован невропатологом. Получает соответствующее лечение", – говорит заведующий хирургическим отделением центральной районной Вышгородской больницы Андрей Евграфов

Дмитрий и Анжелика были помолвлены

Должны были пожениться вскоре.

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"Она его провожала в армию, дождалась из армии, он сделал ей помолвку, как они обручились, предложение. А в тот день как раз возвращались с отдыха. На машине их встречал товарищ. Ехали все домой", – рассказывает крестная погибшей Тамара Лемишко.

Виновник ДТП – 32-летний капитан. По предварительной информации – руководитель сектора Вышгородской ювенальной полиции. Его фотография распространяется по соцсетям. Однако это ли именно он на фото – правоохранители пока не подтвердили. По словам свидетелей – был пьян, как чип. Однако от проверки на месте – отказался.

Полицейский подозревается в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель нескольких человек. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.

Экспертизу – на содержание алкоголя в крови – уже сделали. Однако до сих пор ждут ее результаты.

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"В настоящее время главное управление проводит служебное расследование. По этому инциденту и начальником главного управления Андреем Небитовым был подписан приказ об увольнении этого работника из рядов полиции Украины", – говорит представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Если вину копа докажут – ему грозит около 12 лет тюрьмы.

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