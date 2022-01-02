Грелись газом. Под Киевом произошел пожар в частном доме – есть погибшие

В поселке Макаров (Киевская область) произошел пожар. Это произошло по улице Первомайская.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
"Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на момент пожара в доме находились два человека. Мужчину и женщину спасти не удалось. По предварительной информации, пожар произошел из-за газовой плитки, которую хозяева дома использовали как обогреватель", – говорится в сообщении.
Далее по теме
На месте ЧП работала полиция, спасатели и медики.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Впервые в Украине в пожарной бригаде будут служить монахини
В Черкасской области заработала первая в Украине добровольная пожарная команда, где несут службу монахини. На вызов будет ездить всего 5 человек.
Пожарная команда находится в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.
Ранее мы писали:
- В Хмельницкой области беременную со схватками пришлось пожарной машиной везти к медикам, потому что сами они не могли добраться на вызов.
- В Киевской области пожарные спасли из горящего дома котят. ЧП произошло в Сквире.