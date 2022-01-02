Грелись газом. Под Киевом произошел пожар в частном доме – есть погибшие

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство

В поселке Макаров во время пожара погибло два человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Макаров (Киевская область) произошел пожар. Это произошло по улице Первомайская.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на момент пожара в доме находились два человека. Мужчину и женщину спасти не удалось. По предварительной информации, пожар произошел из-за газовой плитки, которую хозяева дома использовали как обогреватель", – говорится в сообщении.

На месте ЧП работала полиция, спасатели и медики.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Впервые в Украине в пожарной бригаде будут служить монахини

В Черкасской области заработала первая в Украине добровольная пожарная команда, где несут службу монахини. На вызов будет ездить всего 5 человек.

Пожарная команда находится в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

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