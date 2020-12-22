Українська
$ 28,04
34,18
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Группа неизвестных пыталась захватить здание в центре Киева, ранен полицейский

22 декабря, 21:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержаны шесть человек

В Киеве во вторник, 22 декабря, група неизвестных пыталась захватить одно из помещений на улице Пушкинской, в ходе стычки с ними пострадал полицейский. Задержаны шесть человек.

Реклама

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Нападающие пытались прорваться в здание с применением физической силы и пиротехнических средств.

"Около 14:00 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской", – говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов полицейские Шевченковского управления полиции "вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок", задержав нападавших.

В тренде
Киевсовет увеличил помощь: сколько будут получать медработники
Реклама

Пострадавший в результате происшествия работник полиции госпитализирован.

Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. Событие квалифицировано как хулиганство.

В то же время адвокат Эдуард Клименко рассказал, что вооруженные люди пытались захватить здание бывшего офиса компании "Укрбуд" по адресу улица Пушкинская, 27-А, передает "112 Украина". Они ворвались в помещение и начали распылять неизвестное вещество

Напомним, в конце ноября на улице Дмитриевской, 35 в Киеве пятеро мужчин захватили в заложники девушку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев полиция захват полицейский нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)
Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)Другие новости
На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)
На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метроДругие новости
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
На Майдане в Киеве взрывают шумовые гранаты (видео)
На Майдане в Киеве взрывают шумовые гранаты (видео)Происшествия
Появилось видео падения столбов на Шулявском мосту
Появилось видео падения столбов на Шулявском мостуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять