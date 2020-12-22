Группа неизвестных пыталась захватить здание в центре Киева, ранен полицейский

Задержаны шесть человек

В Киеве во вторник, 22 декабря, група неизвестных пыталась захватить одно из помещений на улице Пушкинской, в ходе стычки с ними пострадал полицейский. Задержаны шесть человек.

Реклама

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Нападающие пытались прорваться в здание с применением физической силы и пиротехнических средств.

"Около 14:00 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской", – говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов полицейские Шевченковского управления полиции "вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок", задержав нападавших.

В тренде Киевсовет увеличил помощь: сколько будут получать медработники

Реклама

Пострадавший в результате происшествия работник полиции госпитализирован.

Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. Событие квалифицировано как хулиганство.

В то же время адвокат Эдуард Клименко рассказал, что вооруженные люди пытались захватить здание бывшего офиса компании "Укрбуд" по адресу улица Пушкинская, 27-А, передает "112 Украина". Они ворвались в помещение и начали распылять неизвестное вещество

Напомним, в конце ноября на улице Дмитриевской, 35 в Киеве пятеро мужчин захватили в заложники девушку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама