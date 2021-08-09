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Хотел любимой букет? В Киеве автомобиль влетел в киоск на остановке (видео)

9 августа 2021 12:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Рядом с ТЦ "Квадрат" на левом берегу водитель не справился с управлением и въехал в торговую точку

Авто практически разрушил МАФ. Коллаж "Сегодня"

Авто практически разрушил МАФ. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на бульваре Перова водитель Volkswagen влетел в цветочный киоск на остановке. Как сообщает корреспондент "Сегодня", автомобиль двигался в сторону ТЦ "Квадрат".

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Пока неизвестно, кто был за рулем автомобиля. В соцсетях появилось видео с места происшествия.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что обошлось без пострадавших.

"На месте работают сотрудники патрульной полиции. Они устанавливают все причины дорожно-транспортного происшествия", – сообщили в полиции Киева.

Сносить МАФы в столице теперь модно

Недавно на Позняках, где ранее Volkswagen разгромил оградительный забор и перевернулся, произошла аналогичная авария с автомобилем BMW. Девушка за рулем иномарки снесла два МАФа и парикмахерскую.

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ДТП на улицы Мишуги. Фото: "Сегодня"

ДТП на улицы Мишуги. Фото: "Сегодня"

Авария случилась вблизи ТЦ "Пирамида".

Ранее мы писали, что:

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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