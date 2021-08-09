Хотел любимой букет? В Киеве автомобиль влетел в киоск на остановке (видео)

Рядом с ТЦ "Квадрат" на левом берегу водитель не справился с управлением и въехал в торговую точку

Авто практически разрушил МАФ. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на бульваре Перова водитель Volkswagen влетел в цветочный киоск на остановке. Как сообщает корреспондент "Сегодня", автомобиль двигался в сторону ТЦ "Квадрат".

Реклама

Пока неизвестно, кто был за рулем автомобиля. В соцсетях появилось видео с места происшествия.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что обошлось без пострадавших.

"На месте работают сотрудники патрульной полиции. Они устанавливают все причины дорожно-транспортного происшествия", – сообщили в полиции Киева.

Сносить МАФы в столице теперь модно

Недавно на Позняках, где ранее Volkswagen разгромил оградительный забор и перевернулся, произошла аналогичная авария с автомобилем BMW. Девушка за рулем иномарки снесла два МАФа и парикмахерскую.

Реклама

ДТП на улицы Мишуги. Фото: "Сегодня"

Авария случилась вблизи ТЦ "Пирамида".

Ранее мы писали, что:

в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов . Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.

. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное. в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности