"Хотел побыть один". В Киеве всю ночь искали пятилетнего мальчика (фото)

Психолог объяснила, что в таком возрасте детям не свойственно убегать из дома, так что родителям стоит задуматься

Ребенка нашли только утром на следующий день. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня".

В Киеве всю ночь искали пятилетнего мальчика. Он убежал от мамы на самокате на улице. По тревоге подняли всю полицию столицы.

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Об этом сообщили новости "Сегодня".

Артем вечером 27 июня катался на самокате во дворе, а потом исчез.

"Мама не смогла его догнать, и он потерялся. То есть она прибежала на перекресток, а его уже нет. А там три стороны, и не знаешь, с какой искать. А он спустился в подземный переход, спрятался, а потом ушел", – рассказал дедушка ребенка.

Как только мать поняла, что сама сына не найдет, позвонила в полицию. Всю ночь мальчика искали 50 правоохранителей, волонтеры и кинологи. Прочесывали весь Голосеевский район, где живет семья. Нашли Артема только сегодня около восьми утра в нескольких километрах от дома.

"Он из кустов вышел на нас. Говорит, что еще скрывался от нас", – отметил полицейский Руслан Переметный.

Артем был неподалеку музея под открытым небом в Пирогове. Скорее всего, он провел там всю ночь. Ребенка сразу отвезли к врачам – с ним все хорошо.

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Мальчика привезли на осмотр в больницу. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Сам Артем рассказал, что сбежал намеренно, потому что хотел побыть в одиночестве.

Однако психолог Елена Рыхальская объясняет, что таким маленьким детям не свойственно убегать из дома. Для них дом ассоциируется с защитой. Поэтому эксперт предполагает – мальчик мог убежать, потому что не чувствовал себя в безопасности.

"Очень важный аспект в том, что ребенка не надо обвинять. Не надо говорить, что он сделал что-то не так. Нужно обнять, прижать к себе, сказать: "Боже мой, как мы волновались. Как мы тебя любим. Может, мы что-то сделали не так", – советует Рыхальская.

На память о счастливом конце полицейские подарили Артему машинку. На мать составили административный протокол за плохой уход за ребенком, ей грозит штраф до 1700 гривен.

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Напомним, в Киевской области исчезли две девушки – 16 и 17 лет. Родители не смогли самостоятельно найти детей и обратились в полицию.

Кроме того, ранее в Киеве 6-летняя девочка пропала с детской площадки.

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