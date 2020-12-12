Хотел удержать любимую: под Киевом мужчина угрожал своей семье гранатой

В Киевской области полиция задержала мужчину, который угрожал несовершеннолетнему ребенку и его матери боевой гранатой.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как выяснилось, таким образом 44-летний мужчина пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него.
Правоохранители изъяли боеприпас, сейчас выясняются пути его происхождения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее мы писали, что в Харькове мужчина угрожал подорвать себя и полицейских гранатой.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева тайник с двумя боевыми гранатами Ф-1, двумя электродетонаторами и металлическим баллоном с почти 30 литрами ртути. Он был обустроен в арендованном гараже.
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