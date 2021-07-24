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Хотел затащить в авто и предлагал интим. В Киеве голый мужчина напал на женщину

24 июля 2021 11:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На крики пострадавшей прибежали неравнодушные – мужчину пытались задержать, но не смогли

Неадекватный водитель отбросил женщину на обочину.

Неадекватный водитель отбросил женщину на обочину. / Фото: Сегодня

В Оболонском районе Киева ночью 24 июля обнаженный мужчина напал на женщину. Он пытался ее затащить в автомобиль и предлагал интим.

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Об этом написали в Telegram-канале "Киев оперативный".

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По словам пострадавшей, она живет на улице Богатырская и стояла за магазином, говорила с подругой. Тогда к ней подъехал автомобиль Dodge красного цвета. Из салона вышел обнаженный мужчина в неадекватном состоянии.

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"Силой пытается меня затащить внутрь, предлагая "прекрасно провести вечер, по**сать". Я начинаю кричать на весь микрорайон и сбегаются люди в округе, которые откликнулись на мой ор. Вместе мы преграждаем ему путь, но он отбрасывает меня автомобилем на пешеходную дорожку", - сказала она.

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Очевидцы позвонили в полицию в 00:10, но трубку никто не взял. Еще раз звонили в 2:00, но тоже никто не ответил. Женщина отметила, что в итоге ей никто не перезвонил и вызов не зафиксировали.

"Человек за рулем полностью неадекватен, возможно пьяный, под наркотиками или просто имеет психические расстройства", – добавила она.

Напомним, в Харькове мужчина посреди улицы напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла с подругами. Он подошел и начал душить ребенка.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который нападал на молодых женщин, душил до потери сознания и грабил.

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