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Хотели продать землю под ТЦ. В Киевской области мошенники пытались выманить у бизнесмена $600 тысяч

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 14:48
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Злоумышленников задержали сразу после передача первой части взятки
Под Киевом СБУ поймала аферистов
Под Киевом СБУ поймала аферистов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области СБУ разоблачила мошенников, которые за $600 тысяч обещали бизнесмену передать в частную собственность земельный участок площадью 1,2 га на территории одной из ОТГ.

Об это сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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"К сделке причастны двое злоумышленников, один из которых находится в родстве с должностным лицом ОТГ. Дельцы пообещали коммерсанту, который планировал построить торговый центр, решить вопрос с выделением земельного участка под эту застройку на территории указанной ОТГ", – говорится в сообщении.

Мошенников поймали при передачи первой части взятки
Мошенников поймали при передачи первой части взятки / Фото: СБУ

За $600 тыс злоумышленники обещали передать в частную собственность 1,2 га земли и протянуть этот вопрос через две сессии тергромады. А в дальнейшем предлагали коммерсанту приобрести еще около 40 га, которые Гослесфонд Украины якобы передаст на баланс ОТГ.

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Мошенников задержали

Правоохранители задержали двух фигурантов в порядке ст. 208 УПК сразу после передачи им первой части денежных средств в размере $300 тыс. за первый этап договоренностей.

Фигурантов уже задержали
Фигурантов уже задержали / Фото: СБУ

"Очередной транш дельцы должны были получить после проведения заседаний ОТГ, на котором утвердили бы разрешение по разработке землеустроительной документации и передаче участка в частную собственность", – добавляют в СБУ.

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В настоящее время двум фигурантам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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