Использовали украинские политики: в Киеве накрыли финансируемую из РФ "ботоферму" (фото)

Правоохранители в столице пресекли деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории РФ.

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Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что с помощью "специализированных аппаратно-программных комплексов" злоумышленники создавали и продвигали фейковые аккаунты в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипуляции людьми накануне местных выборов.

Для организации деятельности организаторы "ботофермы" использовали SIM-карты украинских операторов.

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Кроме того, работники СБУ зафиксировали, что указанную схему использовали отдельные политические силы для черного пиара против своих оппонентов.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и телекоммуникационное оборудование. Также нашли более шести тысяч SIM-карт и черновые записи регистрации пользователей соцсетей.

Сейчас правоохранители проверяют причастность спецслужб РФ к функционированию схемы.

Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители разоблачили региональное отделение всеукраинской сети "троллей". Сайты распространяли материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к нарушению территориальной целостности Украины.

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Также мы рассказывали о четырех самых популярных фейковых кампаниях , которые Россия разворачивала против Украины за период 2016-2019 годов.

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