Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло

В международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) начали срочную эвакуацию, всех людей выводят на улицу. На место уже приехала бригада спасателей, полицейские и кинологи. Они ищут взрывчатку.
Об этом сообщает "Типичный Киев".
"Чрезвычайная ситуация. Людям ничего не объясняют, приехала пожарная машина", – написали в публикации.
Что произошло?
В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас копы проверяют эту информацию.
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"Сообщение о минировании аэропорта поступило на электронную почту. Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи, проводится проверка помещения аэропорта "Киев",- рассказали в полиции Киева.
Волна "минирований" в Украине
В Украине за 13 января "заминировали" десятки зданий. Копы искали взрывчатку в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Из-за этого временно закрывали торговые центры и одну школу.
- В Хмельницком "заминировали" школу№ 6. Сообщение поступило в полицию.
- В Черкассах аноним заявил, что все торговые центры города заминированы.
- В этот же день в Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев".
Пока киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной минирований. Один ли это человек, или за этим стоит несколько человек – все это устанавливается.
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