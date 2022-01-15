Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 14:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В аэропорту в Жулянах произошло ЧП – копам сообщили, что территорию заминировали. Сейчас там ищут взрывчатку
В аэропорту "Киев" произошло ЧП
В аэропорту "Киев" произошло ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

В международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) начали срочную эвакуацию, всех людей выводят на улицу. На место уже приехала бригада спасателей, полицейские и кинологи. Они ищут взрывчатку.

Об этом сообщает "Типичный Киев".

Реклама

"Чрезвычайная ситуация. Людям ничего не объясняют, приехала пожарная машина", – написали в публикации.

Что произошло?

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас копы проверяют эту информацию.

"Сообщение о минировании аэропорта поступило на электронную почту. Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи, проводится проверка помещения аэропорта "Киев",- рассказали в полиции Киева.

Волна "минирований" в Украине

В Украине за 13 января "заминировали" десятки зданий. Копы искали взрывчатку в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Из-за этого временно закрывали торговые центры и одну школу.

Пока киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной минирований. Один ли это человек, или за этим стоит несколько человек – все это устанавливается.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "Школьная еда – баланда". Украинец предложил отменить новое меню – мы узнали, почему Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Сотни домов без света, есть первый погибший: что непогода творит в Украине (обновляется) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Коронавирус за неделю

6 546

заболело за неделю в Киeвe

+34%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять