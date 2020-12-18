Из Киева в Германию пытались вывезти культурные ценности (фото)

В Борисполе поймали женщину, которая пыталась незаконно вывезти в Германию из Украины культурные ценности.
Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.
Для прохождения таможни женщина воспользовалась услугой "зеленый коридор". Таможенники, получив информацию от правоохранительных органов о возможной попытке вывоза в ближайшее время из Украины культурных ценностей, тщательно проверили багаж пассажирки.
"Бронзовый барельеф "Выступление добровольцев" 1792 года ("Марсельеза") размером 40х33см с признаками старины, а также 27 старинных купюр от 1905 до 1961 годов выпуска, среди которых рубли Райхскомисариата Украины 1942 года, польские злотые XIX века, рубли и государственные кредитные и казначейские билеты Российской империи конца XIX-начала ХХ века, аргентинские песо", – говорится в сообщении.
Женщина предоставила таможенникам экспертное заключение одного из известных частных украинских музеев о том, что данные предметы не имеют культурной и исторической ценности.
Однако, разрешения от Минкульта на вывоз за границу данных предметов у пассажирки не было.
Барельеф и коллекцию купюр изъяли и направили на экспертизу.
Таможня запустила новый портал – ранее мы писали, кому и чем он будет полезен.
Также мы сообщали о том, что за 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов – это на 1 млрд долларов больше, чем в 2018 году.
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