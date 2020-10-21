Из музея Булгакова исчезла черная кошка: киевлян просят помочь отыскать Марго

Из музея Михаила Булгакова пропала черная кошка по имени Марго (Зикки). Она жила в музее и встречала посетителей на входе в дом на Андреевском спуске.
В музее говорят, что кошки нет уже четвертый день и просят всех неравнодушных граждан сообщить о ее местонахождении. Особенно следует быть внимательным жителям Андреевского спуска и Подола. На шее у кошки есть медальон с телефоном музея. Возможно, кошка забилась в подвал домов на Андреевском спуске и оказалась там случайно закрытой.
Сотрудники уточняют, что кошка боится людей, особенно мужчин. Не переносит закрытых окон и дверей, очень громко кричит.
"Наша кошечка Марго до сих пор не нашлась. Она не из тех, кто спокойно дастся в руки или позволит себя отнести куда-то. Она никогда на такой длительный срок не пропадала. Мы взяли ее к себе уже не котенком. Ей около пяти лет. Она у нас очень красивая и пушистая. Мы все переживаем за ее судьбу. Если кто-то из жителей Подола или Андреевского спуска заметит ее – просим связаться с музеем. На шее у Марго есть медальон с номером телефона", – рассказала сайту "Сегодня" Людмила Губианури, директор киевского музея Булгакова.
Она добавляет, что Марго далеко от здания музея никогда не ходила. Ее среда обитания – крыша музея и горка во дворе.
Ранее мы писали, что дому Булгакова исполнилось 130 лет – сегодня здесь работает замечательный музей имени Михаила Афанасьевича.
Напомним, в Киеве появилась новая мини-скульптура, которая стала уже 26-й по счету, в рамках познавательного проекта "Шукай" – ее посвятили Булгакову.
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