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Из-за непогоды? В Киеве на ходу загорелся трактор коммунальщиков (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 января, 14:18
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Случайные очевидцы смогли собственными силами погасить огонь
В столице горел транспорт коммунальщиков. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице горел транспорт коммунальщиков. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 10 января, в Киеве во время работы коммунальщиков загорелся трактор. В результате ЧП никто не пострадал.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".

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10 января на Столичном шоссе во время работы загорелся трактор. По словам испуганного водителя, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Случайные очевидцы смогли собственными силами погасить огонь, поэтому спасателям ГСЧС оставалось только смыть топливо с асфальта.

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В Кривом Роге в насос затянуло трех работников водоканала

В Кривом Роге 18 сентября на предприятии во время выполнения работ погибли три человека. Полиция открыла уголовное производство.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", – говорится в сообщении.

Правоохранители по указанному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение о ЧП от диспетчера КП "Кривбасводоканал". Прибыв на место спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

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Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 годов рождения).

Местный журналист Олег Ермолинских заявил, что погибли работники "Кривбассводоканала". Они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении и их затянуло в насос.

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