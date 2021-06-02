Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Из-за сильного ветра на автомобили упало дерево в центре Киева (видео)

2 июня, 13:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дерево также оборвало провода – есть опасность поражения электрическим током

Упало дерево в столице. Фото: скрин

Упало дерево в столице. Фото: скрин

В Киеве в результате непогоды упало большое дерево. Пострадало несколько авто, которые были припаркованы рядом, а также оборвана линия электропередач.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Был сильный порыв ветра. ЧП произошло на бульваре Леси Украинки, 28Б.

"Оборванны провода линии электропередач и повреждены несколько автомобилей", – пишут в Сети.

В тренде
В Киеве заметили летающую тарелку с зеленой фигурой внутри (фото)
Реклама

На месте ожидают соответствующие спецслужбы.

Ранее мы писали, что в Киеве 18 мая сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, вновь стали причиной сломанных и вывернутых с корнем деревьев, разбросанных веток и беспокойства киевлян.

Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в Сеть
В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в СетьПроисшествия
Под Киевом автоматчики проверяют каждую машину. Из суда удрал преступник
Под Киевом автоматчики проверяют каждую машину. Из суда удрал преступникПроисшествия
В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)
В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)Транспорт
Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивках (видео)
Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивках (видео)Происшествия
В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере: открыто уголовное производство (видео)
В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере: открыто уголовное производство (видео)Происшествия
Под Киевом страшное ДТП: движение затруднено (видео)
Под Киевом страшное ДТП: движение затруднено (видео)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять