Из-за сильного ветра на автомобили упало дерево в центре Киева (видео)

Дерево также оборвало провода – есть опасность поражения электрическим током

Упало дерево в столице. Фото: скрин

В Киеве в результате непогоды упало большое дерево. Пострадало несколько авто, которые были припаркованы рядом, а также оборвана линия электропередач.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Был сильный порыв ветра. ЧП произошло на бульваре Леси Украинки, 28Б.

"Оборванны провода линии электропередач и повреждены несколько автомобилей", – пишут в Сети.

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На месте ожидают соответствующие спецслужбы.

Ранее мы писали, что в Киеве 18 мая сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, вновь стали причиной сломанных и вывернутых с корнем деревьев, разбросанных веток и беспокойства киевлян.

Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки.