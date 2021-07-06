Избили дубинками и отобрали деньги: двум работникам полиции охраны в Киеве сообщили о подозрении

О нападении стало известно после того, как сам пострадавший – гражданин Армении – обратился за помощью в полицию

Полиция охраны была при исполнении. Фото: Прокуратура Киева/Facebook

В Киеве двум работникам полиции охраны сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Правоохранители без повода избили и ограбили мужчину.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

"Эти двое полицейских, бойцы роты реагирования, в момент совершаемого были при исполнении служебных обязанностей. О нападении стало известно после того, как сам пострадавший обратился за помощью в полицию. После этого подозреваемые и были задержаны", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе киевской городской прокуратуры.

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Так, около полуночи, 1 июля, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Республики Армения и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.

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"Полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива в Киеве. Прибыв на место, полицейские начали наносить по туловищу потерпевшего удары руками и резиновыми дубинками, после чего отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению", – пишут в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина бросался с оружием на полицейских. Инцидент произошел в Соломенском районе Киева на улице Ушинского. Там мужчина по неизвестной причине напал на правоохранителей с пистолетом.