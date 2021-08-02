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Избили и применили слезоточивый газ: в Киеве подростки напали на пенсионера (фото, видео)

2 августа 2021 19:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

Оказалось, что правонарушение произошло еще 31 июля на проспекте Науки

Правоохранителям удалось установить личности детей и их местонахождение / Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранителям удалось установить личности детей и их местонахождение / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве подростки избили пенсионера и применили слезоточивый газ в его сторону. Теперь им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины, который упал, а они продолжали его бить", – говорится в сообщении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

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Правоохранители выяснили, что правонарушение произошло 31 июля на проспекте Науки. За несколько часов удалось установить личности детей и их местонахождение.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

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Нападающими оказались трое несовершеннолетних родственников, 2005, 2006 и 2009 годов рождения. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей. Сейчас они вместе с родителями находятся в территориальном управлении полиции.

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Полицейские установили, что несовершеннолетние периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих. Следствие установило четырех потерпевших. По факту хулиганства, совершенного группой лиц открыто уголовное производство.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Напомним, ранее в Одессе подростки устроили пьянку на кладбище. Несовершеннолетние сидели на надгробных плитах, употребляли алкогольные напитки – данный поступок возмутил пользователей Сети.

А на Полтавщине в поселке Градижск шесть подростков устроили на кладбище шоу и снимали это на видео.

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