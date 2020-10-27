Изнасилование в Кагарлыке: экс-главе отделения полиции объявили о подозрении

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область).

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Экс-глава ОП подозревается в непринятии мер по пресечению совершения подчиненными незаконного задержания и в несообщении компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины).

Во время досудебного расследования установили, что в января 2020 года дежурный Кагарлыцкого отделения полиции в ночное время получил информацию о присутствии на третьем этаже ОП двух граждан, которые наручниками были пристегнуты к батарее работниками сектора уголовного розыска указанного отделения полиции без составления документов о задержании в установленном законодательством порядке в отношении задержанных лиц. Об этом дежурный сообщил начальнику отделения полиции.

"Бывший начальник Кагарлыцкого ОП, будучи надлежащим образом уведомленным о совершении подчиненными насильственного исчезновения в отношении двух вышеуказанных лиц, не принял мер для пресечения и не сообщил компетентным органам о преступлении", – рассказали в ГБР.

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Также сообщается, что 27 октября бывшему начальнику Кагарлыцкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Мы также сообщали, что Голосеевский районный суд Киева отпустил из-под стражи подозреваемого в деле о пытках в Кагарлыкском отделении полиции Ярослава Левандюка.

Напомним, в мае внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух правоохранителей из Кагарлыка, которые, по данным следствия, в служебном кабинете избили и изнасиловали 26-летнюю женщину.

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