Изнасилование в Кагарлыке: экс-главе отделения полиции объявили о подозрении

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область).
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Экс-глава ОП подозревается в непринятии мер по пресечению совершения подчиненными незаконного задержания и в несообщении компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины).
Во время досудебного расследования установили, что в января 2020 года дежурный Кагарлыцкого отделения полиции в ночное время получил информацию о присутствии на третьем этаже ОП двух граждан, которые наручниками были пристегнуты к батарее работниками сектора уголовного розыска указанного отделения полиции без составления документов о задержании в установленном законодательством порядке в отношении задержанных лиц. Об этом дежурный сообщил начальнику отделения полиции.
"Бывший начальник Кагарлыцкого ОП, будучи надлежащим образом уведомленным о совершении подчиненными насильственного исчезновения в отношении двух вышеуказанных лиц, не принял мер для пресечения и не сообщил компетентным органам о преступлении", – рассказали в ГБР.
Также сообщается, что 27 октября бывшему начальнику Кагарлыцкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Мы также сообщали, что Голосеевский районный суд Киева отпустил из-под стражи подозреваемого в деле о пытках в Кагарлыкском отделении полиции Ярослава Левандюка.
Напомним, в мае внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух правоохранителей из Кагарлыка, которые, по данным следствия, в служебном кабинете избили и изнасиловали 26-летнюю женщину.
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