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Изучают круг друзей. В Киеве загадочно погиб молодой парень (фото)

16 июля 2021 12:37

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Следователи пока не могут утверждать, что это было именно самоубийство

Загадочную смерть расследуют копы. Фото: коллаж "Сегодня"

Загадочную смерть расследуют копы. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники столичной полиции устанавливают причины гибели молодого парня, который упал с моста в Сырецком парке и разбился насмерть. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции, ЧП произошло на мосту, по которому курсируют поезда детской железной дороги.

"О трагедии стало известно вчера поздно ночью. Погиб молодой парень 2003 года рождения. Пока мы не можем утверждать, что это самоубийство. На данный момент вся информация проверяется. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проверяют круг друзей молодого человека, и чем он сам занимался, с кем общался", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

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Парень разбился. Фото: Муниципальная охрана/Facebook

Парень разбился. Фото: Муниципальная охрана/Facebook

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене погиб человек. Это произошло между станциями метро "Дарница" и "Левобережная".

Напомним, о похожем случае на станции метро "Майдан Незалежности". Правоохранителям и спасателям удалось вытащить пассажира из-под вагона метро в Киеве. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас движение поездов станций столичного метрополитена восстановлено.

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