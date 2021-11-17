Известный художник Сергей Поярков спровоцировал ДТП: пострадавший водитель в больнице (фото)

Художник получил травму головы, а водителя другого транспортного средства — госпитализировали с травмами

Внедорожник художника врезался в автомобиль Skoda/Коллаж: Сегодня

В Киеве известный художник Сергей Поярков попал в ДТП. Мужчина мчался на внедорожнике на красный свет.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Детали ДТП

Как выяснила съемочная группа "Магнолии-ТВ", автопроисшествие произошло на улице Кирилловской. Поярков двигался на внедорожнике Toyota. Как рассказали очевидцы, внедорожник начал заворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skoda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.

Водителя автомобиля Skoda забрали в больницу/Фото: Магнолия-ТВ

Несмотря на травму головы, Сергей Поярков отказался от госпитализации/Фото: Магнолия-ТВ

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По словам Сергея Пояркова, он правил дорожного движения не нарушал/Фото: Магнолия-ТВ

Водителя легковушки госпитализировали

Водителя автомобиля Skoda с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас о его состоянии ничего не известно.

Что с Поярковым?

Сергей Поярков рассказал, что правил не нарушал и заворачивал на улицу Белицком на зеленый сигнал светофора. Художник травмировал голову, однако от госпитализации отказался.

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Смертельное ДТП в Киеве

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля потерял сознание во время движения.

Мужчина, работавший в службе Uber, вез пассажирку на автомобиле KIA. По словам женщины, водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем. Автомобиль отбросило на бордюр, а затем в столб и дерево.

После ДТП пассажирка автомобиля сразу вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть водителя. На месте ДТП работают правоохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства аварии.

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