Как в лихие 90-е. В Киеве разгромили две маршрутки с людьми в салоне – фото

Все автобусы маршрута №150 прекратили перевозку пассажиров – владельцы опасаются новых нападений

В Киеве разбили стекла в маршрутках / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 23 сентября около 16:00 двое мужчин побили стекла в двух автобусах Volvo Hybrid, совершающего перевозки на 150-м маршруте. Директор компании "Транс-Сити" считает, что погромы устроили представители общественного объединения "Український стяг", чтобы получить деньги.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Как произошел инцидент

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На остановке "Кирилловская церковь" по направлению к Троещине из автобуса вышел парень спортивного телосложения, достал из куртки молоток и несколько раз ударил им лобовое стекло автобуса. Внутри при этом находились пассажиры.

Фото "Сегодня"

"Второе нападение произошло на конечной остановке маршрута (улица Милославская); другой парень типичной наружности, проходя мимо автобуса, запустил камнем в лобовое стекло", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Бородин, директор компании "Транс-Сити".

По словам Бородина, на место вызвали полицию.

"Злоумышленников пытались задержать наши водители, но они были не одни. У парней явно была группа поддержки. Они оттолкали водителей, и нападавшие убежали", – добавляет Сергей Бородин.

Запугивают перевозчиков: хотят "дань"

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По его словам, компания работает на четырех маршрутах в городе. Пока все автобусы 150-го маршрута прекратили перевозку пассажиров.

"Уже неделю как терроризируют маршрут №205 – нам просто не дают работать. Мы обратились в полицию с заявлением. Мне кажется, что нас просто запугивают. Почему? Хотят денег, как это было в лихие 90-е. Не платим им денег – они нас запугивают. Нам пришлось дать команду всем автобусам прекратить работу и вернуться в парк", – рассказывает Бородин.

Он добавляет, что они так решили, чтобы не подвергать опасности пассажиров, водителей и свое имущество. Если полиция не отреагирует на инцидент, перевозчики обещают выйти на акцию протеста.

"Ветровое стекло для автобуса Volvo стоит 100 тысяч гривен! Это официальная стоимость, и стекол сейчас в наличии нет. Если так пойдет и дальше, они будут стрелять по маршруткам из гранатометов. Сейчас все наши водители едут в парк. Если не будет реакции от правоохранителей, то завтра наши водители выйдут под КГГА и перекроют Крещатик", – добавил Бородин.

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