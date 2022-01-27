Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Как встал, если нашатырь не помог? Глава "SaveФОП" рассказал о смерти мужчины на митинге

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сергей Доротич не верит версии полиции о том, что пострадавший во время протестов сейчас жив – после митингов он исчез и мужчину не могут найти
Доротич рассказал о возможном погибшем на митинге
Доротич рассказал о возможном погибшем на митинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил, что после митинга под Радой полиция планирует предъявить ему обвинения по ч. 2 ст. 294 – массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. Однако сами копы утверждают, что пострадавший мужчина не скончался.

Об этом Доротич рассказал сайту "Сегодня".

Реклама

Что говорят копы?

По данным полиции, мужчина потерял сознание, но был приведен в чувство силами Нацгвардии. После этого он встал и ушел. Копы уточнили, что необходимости устанавливать его личность не было. В Нацгвардии, чьи бойцы оказывали медпомощь, нам также сообщили, что мужчина жив.

"Он отказался от госпитализации", – говорит спикер НГУ Руслан Музычук.

К этому он добавил, что нацгвардейцы не устанавливали его личность.

После митинга мужчина исчез – Доротич

Другой позиции придерживается лидер движения ФОПов Сергей Доротич. Пока что он предполагает, что мужчина умер от нескольких ударов, нанесенных ему во время протеста. Это был не член движения, а сторонник.

Реклама

Во всех внутренних чатах ФОПов он попросил, чтобы либо этот человек откликнулся, если с ним все нормально, либо о нем предоставили информацию.

"У меня вопрос. Если его так сильно ударили по голове, что даже от нашатыря он не пришел в сознание, то через какое время он сможет спокойно и красиво уйти, не шатаясь? Я имею в виду видео, которое показала полиция. На видео не видно, как человек поднимается. Видно лишь, как мужчину тянут как мешок", – сказал нам Доротич.

По словам Доротича, когда мужчину тянули по улице, то следом бежал еще один человек и кричал, что того убили, а у него двое детей.

"Уже вторые сутки этот человек не выходит на связь, хотя мы попросили откликнуться во всех наших чатах и сообщить информацию о себе. В чатах мы сообщили, что этот человек, вероятно, убит. Если человек не отзывается, то возникают вопросы. Кроме того, на видео, которое разместила полиция, у выжившего не видно бороды и седины", – добавил Доротич.

"Если мне инкриминируют эту статью, то тогда кто умер?"

Сейчас сторонники Доротича ищут пострадавшего мужчину. Еще один вопрос – почему лидеру "SaveФОП" инкриминируют организацию беспорядков с человеческими жертвами, если этой жертвы, по данным копов, нет.

Реклама

"Если с ним все нормально, то почему он не отзывается? Удивительно все это. Удивительно все это на фоне того, что мои адвокаты имеют информацию о возможном моем задержании. Мне готовятся инкриминировать статью "Массовые беспорядки, повлекшие гибель людей или тяжелые последствия". Если мне инкриминируют эту статью, то тогда кто умер?", – недоумевает Сергей Доротич.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Находят застреленными: на Буковине при странных обстоятельствах умирают молодые пограничники Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Больше 20 грн за проезд! Рассказываем, подорожают ли маршрутки в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Поверка счетчиков в Киеве. Как и когда это нужно делать – инструкция Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

9 236

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.8

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.48

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять