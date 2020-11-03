Киев: на Теремках затопило дорогу кипятком (видео)

В Голосеевском районе Киева затопило горячей водой улицу Глушкова на Теремках.
Видео происшествия опубликовали очевидцы в Сети, 3 ноября.
На видео видно, как машины едут по дороге, которая вся в пару.
Как прокомментировали сайту "Сегодня" коммунальщики, аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" уже обнаружила повреждения теплосети.
"Сегодня в 11:10 произошло эксплуатационное повреждение трубопровода с утечкой теплоносителя на проезжую часть на проспекте Академика Глушкова, 10. Поврежден трубопровод диаметром 450 мм, который работает 42 года – с 1978-го года", – говорится в сообщении.
Отметим, сейчас здесь начаты ремонтные работы. Их планируют завершить завтра к концу дня. Отопление и горячую воду отключили временно в 50 домах.
Ранее мы писали, что в Киеве торговый центр Ocean Plaza затопило кипятком. Прорвало крупную магистраль, горячая вода затопила не только улицу, но и сам торговый центр, близлежащие рестораны и супермаркет.
Напомним, недавно Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах по городу собралось много воды.
Смотрите видео – в Харькове затопило кипятком улицы:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк