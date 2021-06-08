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Киев накрыла непогода: в городе затопило улицы (фото, видео)

8 июня 2021 19:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вода накрывает машины выше колес – в Сети очевидцы опубликовали видео ЧП

В Днепровском районе затопило дороги. Фото: Евгений Игнатенко/Facebook

В Днепровском районе затопило дороги. Фото: Евгений Игнатенко/Facebook

Сегодня, 8 июня, столицу накрыла непогода. Дождь прошел во всех районах города, местами с градом. В Сети появилось много видео, в которых люди и автомобили преодолевали водные преграды, однако это превзошло все остальные.

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Видео и фото опубликовали на странице "ПознякиОсокоркиХарківський" в Facebook.

На пересечении улиц Пражской и Алматинской авто просто "плывут" по дороге.

"Здесь наверное не знают, что такое водостоки", – подписал фото Евгений Игнатенко.

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Также появилось видео с градом, которое опубликовали жители Позняков.

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Напомним, ранее ливень затопил Мариуполь. Из-за сильного дождя дороги оказались затопленными, у местных жителей погибла домашняя птица.

Также сайт "Сегодня", традиционно сравнив три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов, выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне.

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