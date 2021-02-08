ДТП, работа коммунальщиков и прогноз на снег по пояс: какая ситуация на дорогах Киева (фото и видео)

Непогода снова парализовала жизнь столицы. Снегопад начался еще ночью 7 февраля и продолжается до сих пор. Ожидается, что сегодня вечером погода еще более ухудшится. В Сети жалуются, что коммунальщики плохо выполняют свою работу.

Реклама

Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему так убирают снег и что будет творится в городе дальше.

Из-за обильных осадков на дорогах образовались тянучки, а вскоре и огромные заторы. Особенно на спусках и крутых поворотах. Некоторым приходилось оставлять свои автомобили возле метро и добираться на работу подземкой.

/ Фото: Сегодня

Работают без перерывов

Реклама

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" отмечают, что их сотрудники борются со стихией уже более 15 часов. С ночи на улицах столицы расчищают снег 450 единиц спецтехники и более 60 бригад ручной уборки тротуаров.

"Главная проблема – интенсивные осадки (...) Техника расчищает улицы и обрабатывает их антигололедными средствами. Но вы можете сами провести эксперимент: идеально почистить участок три на три метра. За 40 минут активного снегопада его уже снова нужно убирать. А снег в столице не прекращается более 15 часов. Наши службы уже обработали улицы по 4-5 раз и продолжают это делать", – сказали в "Киевавтодоре".

Почему нет эффекта?

Пока погода играет не на руку дорожным службам. Смеси, которые разбрасывают на проезжую часть, не эффективны при морозе -11 градусов.

"Те реагенты, которые используются в Киеве, не такие эффективные. Раньше, когда мы обрабатывали улицы редкими хлоридами, то снег таял на проезжей части уже за 2-3 часа. Увы, сейчас такого эффекта нет, нужно дождаться потепления", – объясняют в "Киевавтодоре".

Видео: Сегодня

Также добавили, что некоторые дороги обрабатывают уже по 4-5 раз. Например, Владимирский спуск очищали от снега и обрабатывали за понедельник четыре раза. По городу двигаются целые колонны снегоочистительной техники в сопровождении патрульной полиции.

Хватит ли смеси на весь город?

Хватит. В "Киевавтодоре" опровергли слухи о том, что запасов соли в городе не осталось.

Реклама

Улицы в Киеве посыпают солью, песочно-соляной смесью и редкими хлоридами. Для обработки в каждом районе закупили специальные авто, которые разбрызгивают эту смесь. Всего в Киеве 24 таких автомобиля.

"Она (соль, – Ред.) была закуплена еще осенью и хранится на складах предприятия. Ее хватит на весь зимний сезон. Ее поставляет нам предприятие "Артем-соль". Оно находится на подконтрольной Украине территории, и проблем с доставкой соли нет", – поясняют в "Киевавтодоре".

Какая ситуация на дорогах

Киевские водители проигнорировали просьбу отказаться от поездок на частном транспорте. Также в город проехало немало фур, которые часто буксовали и тем самым создавали большие заторы.

"Люди решили, что проще стоять в пробках и буксовать, чем добираться на работу на метро. Например, в других странах водители четко прислушиваются к просьбам дорожных служб и не выезжают в непогоду. У нас же многие проигнорировали предупреждение", – отмечают в "Киевавтодоре".

В патрульной полиции Киева рассказали "Сегодня", что в городе было очень много ДТП.

"Сводная статистика будет известна позже – поступила информация о 248 ДТП. Было очень много ДТП с легковым транспортом. Также приходилось буксировать фуры, которые застревали на обочинах и при подъемах в городе", – сказали в патрульной полиции Киева.

Реклама

Запрет на въезд большегрузов действовал с 7:00 до 10:00, затем фуры пустили в город. Особенно те, которые везли в крупные супермаркеты продукты. Днем проезд для грузовиков снова закрыли, но те автомобили, которые уже заехали в город, успели создать на дорогах пробки и аварии.

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Ждать ли снега по пояс?

Коммунальные службы готовятся к затяжным снегопадам, которые могут продлиться до субботы. Снежить будет всю неделю.

"В Киеве сильно будет мести и этой ночью, ожидаем осадков на уровне 15-20 сантиметров. Мы регулярно следим за метеосводками и надеемся, что в среду мороз снизится до минус 2-3 градусов, и наши реагенты будут более эффективны. Также надеемся, что киевские автомобилисты поймут всю серьезность ситуации и пересядут на метро", – говорят в "Киевавтодоре".

Кстати, по данным некоторых европейских сайтов, на утро субботы в Киеве может выпасть до 103 сантиметров снега.

В "Киевавтодоре" говорят, что такое вполне возможно. Они готовят технику, чтобы в усиленном режиме убирать улицы и магистрали столицы.

Когда снегопад закончится, в работу запустят снегоплавильные машины, которые есть на балансе у коммунальных служб. Пока снег не вывозят с улиц, а лишь сбрасывают на обочины.

Таксисты "играют" с ценами

Утром 7 февраля, когда все спешили на работу, некоторые такси подняли стоимость своих услуг. Например, в одной из компаний предлагали отвезти клиента с Харьковского массива в центр за 450 гривен, когда в обычный день стоимость поездки составляет чуть больше 100 гривен.

После того, как час-пик прошел, цены вернулись на прежний уровень. Впрочем, таксисты говорят, что если непогода затянется, то им придется поднимать тариф.

Отметим, что коммунальный наземный транспорт работал со значительным отклонением от графика. Причиной тому стали многочисленные ДТП и снежные сугробы. На остановках можно было заметить много людей, которые ожидали транспорт.

А некоторые маршрутки пытались объехать пробки по трамвайным рельсам. На Петра Запорожца одна маршрутка застряла на рельсах и на долгое время остановила работу нескольких трамвайных маршрутов.

Как работают курьеры

В компаниях, которые занимаются доставкой еды на дом, говорят, что их услуги из-за снегопада не подорожали.

"Из-за пробок и заснеженных улиц наши курьеры приезжали к клиентам с опозданием. Но на ценовой политике это никак не отразилось. Теперь будем работать с учетом ситуации на дорогах и заранее предупреждать клиентов о возможных задержках", – рассказали нам в одной из компаний по доставке еды.

На Позняках мы заметили курьера на велосипеде. Мужчина посетовал, что опрометчиво взял на работу велосипед. Ездить на нем по такому снегу неудобно и опасно.

Будут ли работать школы

В КГГА говорят, что учебные заведения будут работать, однако рекомендуют оставлять детей дома.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", – отметил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама